У неділю, 22 жовтня, після 21 години на Київщині оголосили повітряну тривогу. Згодом у ПС ЗСУ пояснили, що це сталося через появу в області ворожих дронів-камікадзе.

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Що відомо про російську атаку

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив про роботу ППО на підступах до Києва. Він закликав жителів столиці перебувати в укриттях.

Трохи пізніше Київська ОВА офіційно прокоментувала повідомлення про вибухи. Там підтвердили інформацію про роботу ППО по ворожих БпЛА. Жителів закликали перебувати в укриттях, не фільмувати роботу українських захисників та не викладати кадри в соцмережі.

Станом на 21:57 соцмережами ширилися повідомлення про вибухи на Київщині. Моніторингові канали повідомили про роботу ППО в цій області.

О 21:56 на Дніпропетровщині, Харківщині, Донеччині та у Запорізькій області оголосили відбій повітряної тривоги. На Київщині в цей час тривала тривога.

Згодом повітряну тривогу оголосили й на Харківщині. Це сталося близько 21:35. Попередньо, ця область теж "почервоніла" через загрозу "Шахедів".

Про небезпеку через ударні БпЛА також попередив у своїх соцмережах голова Запорізької ОВА Юрій Малашко. Крім цього про загрозу дронів-камікадзе у трьох областях повідомили різні моніторингові телеграм-канали.

У ПС ЗСУ пояснили, що у Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях тривогу оголосили через загрозу російських дронів-камікадзе.

Близько 21:03 повітряну тривогу оголосили на Київщині. Через кілька хвилин "почервоніли" Донеччина, Дніпропетровщина, та Запорізька область.

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