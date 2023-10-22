У неділю, 22 жовтня, після 21 години на Київщині оголосили повітряну тривогу. Згодом у ПС ЗСУ пояснили, що це сталося через появу в області ворожих дронів-камікадзе.

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Що відомо про російську атаку

Останні новини про атаки з боку Росії

  • У ніч на 22 жовтня російські загарбники атакували Хмельниччину дронами-камікадзе. На щастя, наші захисники успішно відбили ворожу атаку.
  • Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив про відсутність інформації про постраждалих. За його словами, даних про пошкодження об'єктів цивільної або критичної інфраструктури також немає.
  • Нагадаємо, речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк у коментарі 24 Каналу розповіла про нову тактику росіян. Окупанти намагаються проводити дуже мішані атаки.
  • Так, російська авіація нещодавно почала направляти одночасно керовані авіабомби та крилаті ракети. Окупанти намагаються у такий спосіб "приховати" ракети за КАБ. На думку Гуменюк, за допомогою цієї тактики ворог намагається заплутати та виснажити наші системи протиповітряної оборони. Речниця ОК "Південь" зауважила, що Росія намагається тиснути з повітря, бо в країни-агресорки немає успіхів на лінії фронту.