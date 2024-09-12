В Минэнерго рассказали, что 12 сентября во время осмотра был обнаружен взрывоопасный предмет на территории подстанции. Предмет изъяли.

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Какая ситуация на Киевщине

Отметим, что в Киевской области и в Киеве утром снова ввели графики отключения света. Как пояснили в Укрэнерго, это связано с пасмурной погодой и падением генерации на ТЭС. Одна очередь отключений будет действовать с 13:00 до 23:00.

Ночью столица отражала очередную атаку "Шахедов", седьмую только за сентябрь. Воздушная тревога в городе продолжалась около 2-х часов. Первые группы дронов противник запустил еще до полуночи, но в течение ночи в воздушном пространстве Украины постоянно добавлялись новые и новые БпЛА. Так же и на Киев российские ударные беспилотники заходили несколько раз, с разных направлений, преимущественно по одному. Однако ни одному вражескому дрону до Киева добраться не удалось.

К слову, ночью оккупанты выпустили по Украине несколько десятков "Шахедов", а также несколько ракет. Массированной атаке подвергся Конотоп.