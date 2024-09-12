У Міненерго розповіли, що 12 вересня під час огляду було виявлено вибухонебезпечний предмет на території підстанції. Предмет вилучили.

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Яка ситуація на Київщині

Зазначимо, що на Київщині та у Києві вранці знову запровадили графіки відключення світла. Як пояснили в Укренерго, це пов'язано із пасмурною погодою та падінням генерації на ТЕС. Одна черга відключень діятиме з 13:00 до 23:00.

Вночі столиця відбивала чергову атаку "Шахедів", сьому лише за вересень. Повітряна тривога у місті тривала близько 2-х годин. Перші групи дронів противник запустив ще до опівночі, але протягом ночі в повітряному просторі України постійно додавалися нові і нові БпЛА. Так само і на Київ російські ударні безпілотники заходили кілька разів, з різних напрямків, переважно по одному. Однак жодному ворожому дрону до Києва дістатися не вдалося.

До слова, вночі окупанти випустили по Україні кілька десятків "Шахедів", а також декілька ракет. Масованої атаки зазнав Конотоп.