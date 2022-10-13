Фантастическую историю рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Важно Россияне дистанционно заминировали участки реки Ингулец

По его словам, жители Киевщины сообщили, что оккупанты заминировали улей. Однако за полгода пчелы залили зажигатели медом и шпильки не выскочили.

Следовательно – после открытия крышки улья взрыв не произошел. Наши пчелы всем пчелам пример,

– подчеркнул он.



Враг заминировал улей / Фото Сергея Братчука

Пчелы-бандеровцы отомстили оккупантам на Херсонщине

Еще в конце марта трое российских оккупантов погибли в Олешковском районе Херсонской области. Как передают местные СМИ, причиной потерь личного состава оккупантов стали не боевые действия, а пчелы.

Насекомые из ульев, оставленных под поселком Челбурда (в прошлом – Пролетарка), проснулись и налетели на территорию воинской части, захваченной русскими солдатами.

Из-за нехватки пищи, пчелы изрядно покусали оккупантов. Дело в том, что с наступлением тепла пчеловоды подкармливают пчел, но сейчас это могут сделать далеко не все. Голодные пчелы действовали особенно агрессивно, трем захватчикам их нападение стоило жизни. Остальные 25 надолго запомнят, что Украине защищаться от врага помогает сама природа.