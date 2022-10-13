Фантастичну історію розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Важливо Росіяни дистанційно замінували ділянки річки Інгулець

За його словами, жителі Київщини повідомили, що окупанти замінували вулик. Однак за пів року бджоли залили запалювачі медом і шпильки не вискочили.

А відтак – після відкриття кришки вулика вибух не відбувся. Наші бджоли усім бджолам приклад,

– наголосив він.



Ворог замінував вулик / Фото Сергія Братчука

Бджоли-бандерівці помстились окупантам на Херсонщині

Ще наприкінці березня троє російських окупантів загинули в Олешківському районі Херсонської області. Як передають місцеві ЗМІ, причиною втрат особового складу окупантів стали не бойові дії, а бджоли.

Комахи з вуликів, залишених під селищем Челбурда (у минулому – Пролетарка), прокинулися і налетіли на територію військової частини, захоплену російськими солдатами.

Через брак їжі, бджоли неабияк покусали окупантів. Річ у тому, що з настанням тепла пасічники підгодовують бджіл, але зараз це можуть зробити далеко не всі. Голодні бджоли діяли особливо агресивно, трьом загарбникам їх напад коштував життя. Інші 25 надовго запам'ятають, що Україні захищатись від ворога допомагає сама природа.