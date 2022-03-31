Комахи з вуликів, залишених під селищем Челбурда (у минулому – Пролетарка), прокинулися і налетіли на територію військової частини, захоплену російськими солдатами.

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Там вони, через брак їжі, неабияк покусали окупантів. Справа в тому, що з настанням тепла пасічники підгодовують бджіл, але зараз це можуть зробити далеко не всі. Голодні бджоли діяли особливо агресивно, трьом загарбникам їх напад коштував життя. Інші 25 надовго запам'ятають, що Україні захищатись від ворога допомагає сама природа,

– повідомляють журналісти.

Раніше в небі над селищем Каланчак зазнав аварії ворожий винищувач – пара диких гусей потрапила в двигун літака, після чого він упав у болото.

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