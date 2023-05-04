Это произошло около 20:00 в Киевской области во время планового полета.
Кстати После взрывов в центре Киева возник пожар: Кличко рассказал, был ли прилет
Командование Воздушных сил объяснило, что неконтролируемое пребывание дронов в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям. Потому решили применить расчеты мобильных огневых групп и уничтожить Bayraktar.
Почему Bayraktar потерял управление
Вероятно, говорится о технической неисправности, но причины устанавливают. Отдельно отметили, что в результате боевой работы и падения обломков БПЛА жертв и пострадавших нет.
Цель – уничтожена! Жаль, но это техника, и такие случаи бывают,
– говорится в сообщении.
Атака дронов: что известно
- Вечером 4 мая в Киеве звучала воздушная тревога. Жители столицы слышали взрывы. Стало известно, что силы ПВО сбили объект. Сначала отмечали, что это беспилотник.
- Впоследствии в Киевской ОВА сообщили о пожаре, который возник в нежилом помещении в Соломенском районе. Также мэр Киева Виталий Кличко сообщил о возгорании на небольшой площади территории в Печерском районе – 5 метров квадратных.
- В результате поражения летательного аппарата взрывная волна разрушила декоративные внешние элементы здания и стекла в торговом центре. Несущие конструкции не повреждены. Пострадавших, к счастью, не было.
Кстати, оккупанты атаковали Украину и ночью 4 мая. Россия выпустила 24 дрона-камикадзе типа "Шахид". В Киеве все дроны сбили.
Однако в Шевченковском, Печерском и Подольском районе столицы обломки дронов упали около 10 домов. В результате падения обломков частично повреждены припаркованные автомобили и дорога.