Все службы отправились на место. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

К теме Взрывы во время тревоги в Киеве: власти рассказали детали

Взрывы и пожар в Соломенском районе столицы. Вероятное попадание обломков БПЛА,

– написал мэр.

В Киевской ОВА также сообщили по пожару, возникшему в нежилом помещении. Представители ГСЧС работают, последствия уточняют. Впоследствии Кличко отметил, что спасатели локализовали пожар в 4 этажном здании. Площадь возгорания составляет 150 квадратных метров. За помощью к медикам никто пока не обращался.

В КМВА добавили, что по состоянию на 21:20 пожар ликвидирован. По предварительной информации, пострадавших нет.

Кроме того, мэр сообщил о возгорании на небольшой площади территории в Печерском районе. В результате падения обломков БПЛА. Здания невредимы. Потерпевших нет.

Что этому предшествовало

В Киеве вечером 4 мая внезапно объявили воздушную тревогу. Во время нее раздалось несколько взрывов. Со временем стала известна причина – над столицей Украины зафиксировали беспилотники.

Силы ПВО сбили объект. Пока нет информации о том, какой тип беспилотника был сбит над Киевом.

Ночная атака по Киеву

4 мая Россия выпустила по Украине 24 дрона-камикадзе типа "Шахид". Из них силы ПВО сбили 18 человек.

В воздушном пространстве Киева силами украинской ПВО тоже сбила все дроны.

Однако в Шевченковском, Печерском и Подольском районе столицы обломки дронов упали около 10 домов. В результате падения обломков частично повреждены припаркованные автомобили и дорога.

Ночью и с утра полиция получала многочисленные сообщения о падении обломков. Инспекторы обеспечивали охрану места происшествия и вызвали на место следователей и взрывотехников.

Кроме Киевской области, взрывы слышали в Запорожской, Донецкой и Одесской областях. В Одессе беспилотники ударили по общежитиям одного из учебных заведений Одессы. К счастью, люди не пострадали. Пожар, который вспыхнул в результате попадания, был ликвидирован.