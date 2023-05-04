Всі служби попрямували на місце. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
До теми Вибухи під час тривоги у Києві: влада розповіла деталі
Вибухи і пожежа в Солом’янському районі столиці. Ймовірне потрапляння уламків БПЛА,
– написав мер.
Виникло 2 пожежі
У Київській ОВА також повідомили по пожежу, яка виникла в нежитловому приміщенні. Представники ДСНС працюють, наслідки уточнюють. Згодом Кличко зазначив, що рятувальники локалізували пожежу в 4 поверховій будівлі. Площа загоряння становить 150 метрів квадратних. За допомогою до медиків ніхто наразі не звертався.
У КМВА додали, що станом на 21:20 пожежа ліквідована. За попередньою інформацією постраждалих немає.
Крім того, мер повідомив про займання на невеликій площі території в Печерському районі – 5 метрів квадратних. Внаслідок падіння уламків БПЛА. Будівлі неушкоджені. Потерпілих немає, але інформацію уточнюють.
Що цьому передувало
У Києві ввечері 4 травня раптово оголосили повітряну тривогу. Під час неї пролунало кілька вибухів. Згодом стала відома причина – над столицею України зафіксували безпілотники.
Сили ППО збили об'єкт. Наразі немає інформації про те, який тип безпілотника був збитий над Києвом.
Нічна атака по Києву
- 4 травня Росія випустила по Україні 24 дрони-камікадзе типу "Шахід". З них сили ППО збили 18.
- У повітряному просторі Києва силами української ППО теж збила усі дрони.
- Однак в Шевченківському, Печерському та Подільському районі столиці уламки дронів впали біля 10 будинків. Внаслідок падіння уламків частково пошкоджені припарковані автомобілі та дорога.
- Вночі та зранку поліція отримувала чисельні повідомлення про падіння уламків. Інспектори забезпечували охорону місця події та викликали на місце слідчих й вибухотехників.
Крім Київщини, вибухи чули у Запорізькій, Донецькій та Одеській областях. В Одесі безпілотники вдарили по гуртожитках одного з навчальних закладів Одеси. На щастя, люди не постраждали. Пожежу, яка спалахнула внаслідок влучання, ліквідували.