Всі служби попрямували на місце. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

До теми Вибухи під час тривоги у Києві: влада розповіла деталі

Вибухи і пожежа в Солом’янському районі столиці. Ймовірне потрапляння уламків БПЛА,

– написав мер.

Виникло 2 пожежі

У Київській ОВА також повідомили по пожежу, яка виникла в нежитловому приміщенні. Представники ДСНС працюють, наслідки уточнюють. Згодом Кличко зазначив, що рятувальники локалізували пожежу в 4 поверховій будівлі. Площа загоряння становить 150 метрів квадратних. За допомогою до медиків ніхто наразі не звертався.

У КМВА додали, що станом на 21:20 пожежа ліквідована. За попередньою інформацією постраждалих немає.

Крім того, мер повідомив про займання на невеликій площі території в Печерському районі – 5 метрів квадратних. Внаслідок падіння уламків БПЛА. Будівлі неушкоджені. Потерпілих немає, але інформацію уточнюють.

Що цьому передувало

У Києві ввечері 4 травня раптово оголосили повітряну тривогу. Під час неї пролунало кілька вибухів. Згодом стала відома причина – над столицею України зафіксували безпілотники.

Сили ППО збили об'єкт. Наразі немає інформації про те, який тип безпілотника був збитий над Києвом.

Нічна атака по Києву

4 травня Росія випустила по Україні 24 дрони-камікадзе типу "Шахід". З них сили ППО збили 18.

У повітряному просторі Києва силами української ППО теж збила усі дрони.

Однак в Шевченківському, Печерському та Подільському районі столиці уламки дронів впали біля 10 будинків. Внаслідок падіння уламків частково пошкоджені припарковані автомобілі та дорога.

Вночі та зранку поліція отримувала чисельні повідомлення про падіння уламків. Інспектори забезпечували охорону місця події та викликали на місце слідчих й вибухотехників.

Крім Київщини, вибухи чули у Запорізькій, Донецькій та Одеській областях. В Одесі безпілотники вдарили по гуртожитках одного з навчальних закладів Одеси. На щастя, люди не постраждали. Пожежу, яка спалахнула внаслідок влучання, ліквідували.