Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации. Заметим, сейчас в области объявлена воздушная тревога.
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В Киевской области работает ПВО
Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям,
– говорится в сообщении.
Отметим, что ориентировочно в 00:25 на территории Киевской области раздался сигнал воздушной тревоги. Воздушные силы сообщали о целях, двигавшихся со стороны Черниговщины.
В Киевской ОВА также призвали местных позаботиться о собственной безопасности и находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
"Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", – добавили там.