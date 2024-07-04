Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации. Заметим, сейчас в области объявлена воздушная тревога.

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В Киевской области работает ПВО

Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям,

– говорится в сообщении.

Отметим, что ориентировочно в 00:25 на территории Киевской области раздался сигнал воздушной тревоги. Воздушные силы сообщали о целях, двигавшихся со стороны Черниговщины.

В Киевской ОВА также призвали местных позаботиться о собственной безопасности и находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

"Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", – добавили там.

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