Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації. Зауважимо, наразі в області оголошено повітряну тривогу.

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На Київщині працює ППО

Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях,

– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що орієнтовно о 00:25 на території Київської області пролунав сигнал повітряної тривоги. Повітряні сили повідомляли про цілі, які рухалися з боку Чернігівщини.

У Київській ОВА також закликали місцевих подбати про власну безпеку та перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

"Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", – додали там.

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