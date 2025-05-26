Об этом информирует Киевская ОГА. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.
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Взрывы в Киевской области ночью 26 мая: что известно
Воздушную тревогу в Киевской области объявили 25 мая в 23:07. Это из-за угрозы от ударных дронов российской армии.
В 00:38 26 мая Киевская областная военная администрация опубликовала сообщение о работе в регионе ПВО. Ведь в небе фиксировались вражеские БпЛА.
Власти призвали людей оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и позаботиться о безопасности.
В этот же вечер взрывы слышали также жители Одессы и Одесской области. Сейчас там отбой, а вот в Киеве и области – воздушная тревога.
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