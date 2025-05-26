Про це інформує Київська ОВА. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Вибухи на Київщині вночі 26 травня: що відомо

Повітряну тривогу у Київській області оголосили 25 травня о 23:07. Це через загрозу від ударних дронів російської армії.

О 00:38 26 травня Київська обласна військова адміністрація опублікувала повідомлення про роботу в регіоні ППО. Адже у небі фіксувалися ворожі БпЛА.

Влада закликала людей залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та подбати про безпеку.

Цього ж вечора вибухи чули також мешканці Одеси та Одеської області. Зараз там відбій, а от у Києві та області – повітряна тривога.

Зверніть увагу: оперативно про тривоги та інші небезпеки ви можете прочитати у нашому телеграмі.