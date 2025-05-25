Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова та місцеві ЗМІ.

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В Одесі працює ППО

Місцеві ЗМІ Одеси повідомляють про роботу ППО. Біля міста, ймовірно, пролітають "Шахеди".

Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що для міста існує загроза БпЛА. Близько 22:40 було оголошено повітряну тривогу у місті. Тоді Труханов закликав одеситів не нехтувати тривогою.

Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях!

– написав він.