Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова та місцеві ЗМІ.
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В Одесі працює ППО
Місцеві ЗМІ Одеси повідомляють про роботу ППО. Біля міста, ймовірно, пролітають "Шахеди".
Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що для міста існує загроза БпЛА. Близько 22:40 було оголошено повітряну тривогу у місті. Тоді Труханов закликав одеситів не нехтувати тривогою.
Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях!
– написав він.
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