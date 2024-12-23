В связи с этим местные могут слышать взрывы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

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Что известно о взрывах в Киевской области

В Киевской области ориентировочно в 16:18 провозгласили воздушную тревогу из-за движения дронов-камикадзе типа "Шахед" из восточных областей. Незадолго после этого в регионе были зафиксированы вражеские беспилотные летательные аппараты, на которых работают силы противовоздушной обороны.

Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не беспокойтесь о правилах безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги,

– говорится в сообщении ОВА.

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Напомним, в течение дня в Киеве и области также слышали взрывы, по данным местных пабликов. В областные военной администрации позже подтвердили, что из-за атаки дронов в регионе работают силы ПВО по целям. В 12:49 в Киеве раздался отбой. В то же время тревога в Киевской области сохранялась.