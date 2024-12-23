Там прогремели взрывы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.

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Что известно о взрывах в Сумах

Воздушная тревога на территории Сумской области была объявлена ​​еще ориентировочно в 14:11. Воздушные силы сообщали об угрозе применения врагом ударных БПЛА. Уже в 16:26 в регионе защитники зафиксировали новую группу дронов противника. Незадолго после этого услышали взрывы.

В Сумах был слышен взрыв, сообщают наши корреспонденты,

– говорится в сообщении журналистов.

Никакой информации от местных властей относительно взрывов и возможных последствий атаки обнародовано не было.

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Напомним, ночью 22 декабря оккупанты в очередной раз запустили на Сумскую область ударные дроны. В результате вражеской атаки получили повреждения частные дома. Обломки дронов также упали в Дубовязовской общине. Там произошло возгорание офисного помещения.

Всего ночью и утром воскресенья российские захватчики совершили 4 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 23 взрыва. Под вражеским огнем, в частности, находилась Миропольская община.