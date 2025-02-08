Украинцев призывают пройти в укрытие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

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Что известно о звуках взрывов в Киевской области

В Киевской ОГА сообщили, что на Киевщине работают силы ПВО. В регионе фиксируют движение вражеских БпЛА.

Там также напомнили, что снимать, фотографировать работу сил ПВО категорически запрещено.

Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги, – добавили в ведомстве.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что российские дроны сейчас пролетают над северной частью Киевской области, курс – западный.

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Напомним, воздушные силы показали кадры ночной работы и сбивания дронов в зоне ответственности командования "Восток".