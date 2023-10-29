О взрывах в Киевской области сообщили местные телеграм-каналы. Воздушная тревога продолжается, так что не пренебрегайте правилами безопасности и находитесь в укрытии, пишет 24 Канал.

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Что известно о взрывах в Киевской области

Воздушная тревога на территории Киевской области была объявлена в 14:49.

Внимание! Киевщина – возможна работа ПВО по разведывательному БПЛА!

– подчеркнули в Воздушных силах.

Уже в 15:48 в сети сообщили о взрывах. Кстати, их тоже слышали некоторые жители столицы. Впрочем, в Киеве сирены не включали.

Отметим, что по состоянию на 16:06 тревога на Киевщине продолжается.

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В Киевской области воздушная тревога / Скриншот 24 Канала