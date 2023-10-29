Про вибухи в Київській області повідомили місцеві телеграм-канали. Повітряна тривога триває, тож не нехтуйте правилами безпеки й перебувайте в укритті, пише 24 Канал.

Важливо Росія готується до нових масованих обстрілів по Україні, – Ігнат

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Що відомо про вибухи на Київщині

Повітряну тривогу на території Київської області оголосили о 14:49.

Увага! Київщина – можлива робота ППО по розвідувальному БпЛА!

– наголосили в Повітряних силах.

Вже о 15:48 у мережі повідомили про вибухи. До речі, також їх чули деякі жителі столиці. Втім, у Києві сирени не вмикали.

Зауважимо, що станом на 16:06 тривога на Київщині триває.

Читайте також Гібрид "Шахеда" і "Ланцета": чим небезпечний для України новий російський дрон "Італмас"

На Київщині повітряна тривога / Скриншот 24 Каналу

До речі, близько 15:40 29 жовтня тривогу також оголосили в Харківській області. Напередодні у Повітряних силах зазначали, що ситуація щодо активності російської тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках не змінилась. Тому, у разі оголошення тривоги, необхідно негайно прямувати до укриття.

Вночі окупанти знову атакували Україну