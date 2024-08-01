Россиянин после атаки по Киевской области получил многочисленные ранения. Об ударе по его дому "Шахедами" Илья Пономарев также подтвердил в посте на своей странице в соцсети Х, ранее известной как твитер, передает 24 Канал.

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Илья Пономарев получил ранения после ночной атаки

Российский оппозиционер написал, что сегодня у него, похоже, день рождения после того, как российский "Шахед" попал в его дом.

Пятая попытка нападения была наиболее нестандартной и успешной, против которой было трудно защититься. Но хрен им! Подробности напишу позже,

– отметил Пономарев.

До этого журналисты OBOZ.UA, со ссылкой на собственные источники, сообщили, что в ночь на 1 августа ударный дрон-камикадзе типа "Герань-2" российской армии ударил по дому российского оппозиционера Ильи Пономарева в окрестностях Киева. Мужчина получил многочисленные осколочные ранения, его жизни ничего не угрожает.

Российский "Шахед" попал в дом Ильи Пономарева / Фото OBOZ.UA

Собеседники издания также отметили, что российский беспилотник взорвался в пяти метрах от входной двери дома Пономарева, а сам дом разрушен.

Журналисты рассказали, что накануне во время массированной атаки Киева "Шахедами" 31 июля между 3 и 4 часами утра на территорию участка дома Ильи Пономарева уже прилетало три дрона.

Однако их сбила ПВО и они упали на расстоянии 50 – 100 метров от дома, нанеся лишь незначительный ущерб.

К слову, ранее в полиции Киевской области сообщали, что в результате атаки "Шахедами" по Киевской области ранения получили муж и жена, которых госпитализировали. Также были повреждены два частных дома, на местах событий работают правоохранители.

В то же время в Киевской областной военной администрации говорили, что все во время атаки 1 августа вражеские цели сбиты, а ранения 2 человека получили в результате падения обломков. До этого там также писали о работе противовоздушной обороны ночью по российским беспилотным летательным аппаратам.