Росіянин після атаки по Київській області зазнав численних поранень. Інформацію про удар по його будинку "Шахедами" Ілля Пономарьов також підтвердив у пості на своїй сторінці у соцмережі Х, раніше відомій як твітер, передає 24 Канал.

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Ілля Пономарьов зазнав поранень після нічної атаки

Російський опозиціонер написав, що сьогодні у нього, схоже, день народження після того, як російський "Шахед" влучив у його будинок.

П'ята спроба нападу була найбільш нестандартною та успішною, проти якої було важко захиститися. Але дзуськи їм! Подробиці напишу пізніше,

– зазначив Пономарьов.

До цього журналісти OBOZ.UA, з посиланням на власні джерела, повідомили, що у ніч на 1 серпня ударний дрон-камікадзе типу "Герань-2" російської армії вдарив по будинку російського опозиціонера Іллі Пономарьова на околицях Києва. Чоловік зазнав численних осколкових поранень, його життю нічого не загрожує.

Російський "Шахед" влучив у будинок Іллі Пономарьова / Фото OBOZ.UA

Співрозмовники видання також наголосили, що російський безпілотник вибухнув за п'ять метрів від вхідних дверей дому Пономарьова, а сам будинок зруйновано.

Журналісти розповіли, що напередодні під час масованої атаки Києва "Шахедами" 31 липня між 3 і 4 годинами ранку на територію ділянки будинку Іллі Пономарьова вже прилітало три дрони.

Проте їх збила ППО й вони впали на відстані 50 – 100 метрів від будинку, завдавши лише незначної шкоди.

До слова, раніше у поліції Київської області повідомляли, що внаслідок атаки "Шахедами" по Київській області поранень зазнали чоловік і дружина, яких ушпиталили. Також було пошкоджено два приватних будинки, на місцях подій працюють правоохоронці.

Водночас у Київській обласній військовій адміністрації казали, що всі під час атаки 1 серпня ворожі цілі збиті, а поранень 2 людини зазнали внаслідок падіння уламків. До цього там також писали про роботу протиповітряної оборони вночі по російських безпілотних літальних апаратах.