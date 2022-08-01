В Киевской области ухудшение погодных условий
В Киеве 2 августа тоже прогнозируют кратковременные дожди (ночью местами). Во время грозы специалисты напоминают плотно закрывать окна в домах, на улице – держаться подальше от деревьев, рекламных конструкций, линий электропередач и других опор.
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Внимание жителей Киевской области! В ближайшее время с содержанием до конца суток – гроза (І уровень опасности),
– говорится в сообщении.
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В КГГА отметили, что из-за прогноза гидрослужбы "Киевавтодора" работают в усиленном режиме
В частности, дорожная служба дополнительно очищает дождеприемные колодцы и решетки ливнестоков в местах возможных подтоплений. Перед началом осадков в проблемных местах дорожники дежурят со спецтехникой.
Всего предприятия "Киевавтодора" имеют 91 единицу спецтехники и спецсредств для ремонта и очистки системы ливневой канализации.
Кстати, в начале июля Киевщину уже накрывала мощная гроза. Кроме дождя с молнией жители и гости столицы страдали от града.
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