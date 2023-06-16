Во время последнего ракетного удара россияне использовали как крылатые ракеты "Калибр", так и аэробаллистические "Кинжалы". К сожалению, не обошлось без последствий атаки, хотя все воздушные цели удалось сбить силам ПВО.
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Последствия ракетной атаки
Кадры с последствиями ракетного удара по Киевской области выложил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов. Он отметил, что в одном из районов повреждения получили жилые дома. Вспыхнул пожар. Известно также о пострадавших.
Последствия ракетного удара в Киевской области / Фото с телеграма Небытова
Последствия ракетного удара в Киевской области / Фото с телеграма Небытова
По его словам, на месте работают полицейские, медики, а также сотрудники ГСЧС.
Глава КГВА Сергей Попко рассказал о ситуации в столице. По его словам, не поступало, по состоянию на 12:26 16 июня, информации о жертвах или разрушениях в столице.
Данные оперативной сводки собираются и уточняются. Следите за новыми сообщениями. Существует большая вероятность повторных ракетных атак в ближайшее время. Поэтому не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!!!
– отметил Попко.
В 12:53 поступило уточнение от мэра Киева Виталия Кличко. Он отметил, что в Подольском районе слышали звуки работы ПВО над столицей. Он также подтвердил, что поврежденных объектов и зданий после ракетной атаки нет.
В Воздушных силах отчитались о работе ПВО во время атаки перед полуднем. По данным рода войск, предварительно удалось сбить:
- 6 аэробаллистических ракет "Кинжал";
- 6 крылатых ракет "Калибр";
- 2 разведывательных БПЛА.
Отметим, что во время этой ракетной атаки в Киеве с визитом находился президент ЮАР Сирил Рамафоса. Как уже пошутили в сети, делегация могла увидеть, как Россия встречает ее "мирную инициативу".