О взрывах очевидцы сообщили около 15:20 почти сразу после того, как в столице прозвучали сирены. Впоследствии работу саперов подтвердил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

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Жители Киевщины! Взрывы, которые могли слышно в некоторых общинах области в начале сигнала тревоги – плановая работа саперов,

– отметил Кулеба.

Ранее в администрации сообщили, что в Вышгородском районе Киевской области 21 октября проходят учения для саперов, в связи с чем возможны звуки взрывов.

Ракетные обстрелы Украины

21 октября с утра взрывы произошли в Харькове. Враги попали в одно из предприятий города. Пострадали не менее 6 человек.

Также сегодня около 8:00 утра россияне обстреляли центр Запорожья ракетами С-300. Разрушениям подверглись жилой дом и объекты инфраструктуры. Также оккупанты попали в школу в одном из районов Запорожья. Там выбило стекла.

В результате обстрела Запорожья четверо работников патрульной полиции получили осколочные ранения. Жертв нет, среди гражданского населения пострадал мужчина.

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