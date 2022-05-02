На маршрутах привлечены около 255 единиц транспорта. Уже с сегодняшнего дня, 2 мая, заработают еще три: Гостомель – Киев, Лубянка – Киев, Шибенное – Киев.

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Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Продолжается разминирование объектов транспортной инфраструктуры на освобожденных от российской оккупации территориях,

– отметил он.

По его словам, после обследования группой саперов места под строительство временного моста через реку в Вышгородском районе там начнут возводить временную переправу.

Также, по информации Тимошенко, почти 110 тысяч потребителей уже имеют доступ к газоснабжению, в 85% населенных пунктов предоставляются услуги интернет-доступа, в 95% – телефонии.

Уже заработали центры Пенсионного фонда и ЦНАПы

"Работают все сервисные центры Пенсионного фонда Украины", – добавил заместитель руководителя ОП.

Как сообщил глава Киевской областной администрации Александр Павлюк, в Киевской области также возобновляется работа центров предоставления административных услуг.

Госсервис жителям общин предоставляют уже в 49 ЦНАПах области, в том числе в деоккупированных Буче, Гостомеле, Славутиче и Большой Дымерке.

Возобновившие работу ЦНАПы помогают собирать информацию о поврежденной недвижимости граждан из-за полномасштабного вторжения России,

– рассказал Павлюк.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил, что для получения возмещения потери дома или квартиры в результате боевых действий нужно подать заявление в приложении Дия.

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