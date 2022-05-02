На маршрутах залучено близько 255 одиниць транспорту. Вже від сьогоднішнього дня, 2 травня, запрацюють ще три: Гостомель – Київ, Луб’янка – Київ, Шибене – Київ.

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Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Триває розмінування об'єктів транспортної інфраструктури на звільнених від російської окупації територіях,

– зазначив він.

За його словами, після обстеження групою саперів місця під будівництво тимчасового мосту через річку у Вишгородському районі, там почнуть зводити тимчасову переправу.

Також за інформацією Тимошенка, майже 110 тисяч споживачів вже мають доступ до газопостачання, у 85% населених пунктів надаються послуги інтернет-доступу, у 95% – телефонії.

Уже запрацювали центри Пенсійного фонду та ЦНАПи

"Працюють всі сервісні центри Пенсійного фонду України", – додав заступник керівника ОП.

Як повідомив очільник Київської обласної адміністрації Олександр Павлюк, на Київщині також відновлюється робота центрів надання адміністративних послуг.

Наразі держсервіс мешканцям громад надають вже у 49 ЦНАПах області, в тому числі в деокупованих Бучі, Гостомелі, Славутичі та Великій Димерці.

ЦНАПи, які відновили роботу, допомагають збирати інформацію про пошкоджену нерухомість громадян через повномасштабне вторгнення Росії,

– розповів Павлюк.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомив, що для отримання відшкодування втрати будинку чи квартири внаслідок бойових дій потрібно подати заяву в застосунку Дія.

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