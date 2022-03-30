Про те, яку інформацію необхідно мати, як це зробити у застосунку та хто може подавати заявку на відшкодування втрати житла розповів Кирило Тимошенко.

До теми Українці незабаром зможуть внести в Дію факти пошкодженого окупантами майна

Подати заяву можна, якщо внаслідок бойових дій пошкоджено приватний будинок (садибний, дачний та садовий), квартиру та інше житлове приміщення (на яке зареєстровано окреме право власності, не в складі будинку).

Як подати заяву в застосунку Дія:

Обрати у "Послугах" пункт "Пошкоджене майно";

Заповнити форму.

Для цього буде потрібною наступна інформація:

ПІБ;

РНОКПП;

Контактні дані;

Інформація про об’єкт, який було пошкоджено.

Зверніть увагу!

Для заповнення форми необхідно також фото й відео пошкодження.

Подати заяву може тільки власник житла.

Тимошенко зазначив, що з середини квітня заяву також можна буде подати на порталі Дія та безпосередньо у ЦНАП, тоді знадобиться лише паспорт та РНОКПП.

"Після реєстрації повідомлення очікуйте на інформацію про початок процедури оцінки та компенсації, що будуть визначені урядом найближчим часом", – додав він.

Як у Дії подати заявку на пошкоджене майно: дивіться відео