После трех часов ночи в Киевской ОВА сообщили, что в регионе зафиксировано движение вражеских дронов. Поэтому на Киевщине работают силы ПВО.

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Россияне пытаются атаковать Киевскую область

Также о движении "Шахедов" в направлении Киевской области сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО,

– сообщили в Киевской ОГА.

Впоследствии в Киеве объявили воздушную тревогу. Воздушные Силы сообщили о движении ударных БпЛА в направлении столицы с южного и северного направлений Киевской области.

Российская атака дронами-камикадзе началась поздно вечером 2 сентября. Сначала оккупанты запустили "Шахеды" с Севера, в результате чего первые взрывы прогремели в Чернигове и Харькове.

Местные власти в Чернигове сообщили, что из-за падения обломков было зафиксировано возгорание нежилых и непромышленных зданий в окрестностях города. Относительно взрывов в Харькове, то власти не сообщили деталей.

Также стоит добавить, что мониторинговые каналы информировали о движении беспилотников с территории Беларуси.