Там слышны взрывы, в регионе работает противовоздушная оборона. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

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В Киевской области слышны взрывы из-за работы ПВО

Воздушная тревога для Киевской области была объявлена ​​еще в 19:46. Причиной этого, по данным Воздушных сил, было движение дронов-камикадзе типа "Шахед" в направлении региона. Незадолго до этого угроза досталась столице.

Уже в 21:23 Киевская областная военная администрация сообщила, что в регионе могут быть слышны взрывы, связанные с работой противовоздушной обороны по целям.

Киевская область! Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников,

– говорится в сообщении ОВА.

Там также напомнили не пренебрегать правилами безопасности и посоветовали оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Более подробной информации о вражеской атаке и вероятных последствиях обнародована не была.