В киевском метро неизвестный распылил газ в лицо женщине

В киевском метро неизвестный мужчина распылил газ в лицо женщине. Злоумышленник сделал это без особых причин. Сейчас его разыскивают.

Об инциденте сообщила полиция Киева. Правоохранители получили сообщение от женщины о том, что неизвестный в переходе на станцию метро "Площадь Льва Толстого" распылил ей в лицо слезоточивый газ.

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По словам потерпевшей, мужчина совершил такие действия без очевидных причин. А вещество попало и на других находившихся на платформе пассажиров.

Полицейские на месте происшествия устанавливают все обстоятельства инцидента, опрашивают свидетелей и разыскивают нарушителя.

К слову, в течение 4 июня в ряде украинских городов поступила информация о возможном минировании, в том числе вокзалов. О возможной опасности сообщили в Виннице, Тернополе, Ровно, Черкассах, Хмельницком и Кропивницком.

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