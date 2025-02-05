Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на полицию Одесской области. Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.

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В Одессе из окна выпали мать и ребенок

В Киевском районе Одессы произошла трагедия – женщина вместе с ребенком выпали из окна многоэтажки. Полиция получила сообщение об инциденте утром 5 февраля.

По данным правоохранителей, от полученных травм женщина погибла на месте, а ребенка, которому примерно пять лет, госпитализировали. Сейчас устанавливают личности пострадавших.

На месте работают следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские. Окончательную правовую квалификацию события предоставят после выяснения всех обстоятельств.

К слову, ранее в Одессе автомобиль сбил военного с протезом ноги, после чего водитель скрылся с места происшествия.

Патрульная полиция Одессы сообщила, что конфликт между пострадавшим мужчиной и водителем решили самостоятельно.