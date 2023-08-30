Бывшую преподавательницу одного из столичных вузов будут судить. Она оправдывала окупантов перед студентами.

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"Упреждающий удар"

Правоохранители установили, что в марте 2023 года 62-летняя доцент кафедры одного из столичных университетов во время проведения учебного занятия в режиме видеосвязи выразила студентам свое видение событий в Украине.

По данным "Украинской правды" говорится о Киевском политехническом университете имени Сикорского.

Интересно, что преподавательница родилась в Беларуси. Она обвиняла Владимира Зеленского в том, что он не подписывает Минские соглашения. По ее мнению, именно это стало причиной войны, а нападение страны-агрессорки на Украину назвало "упреждающим ударом".

При этом она повторила традиционный тезис российской пропаганды о том, что украинские военные "9 лет бомбили Донбасс". Кроме того, женщина отрицала временную оккупацию территории Донецкой области.

Отметим, что вину она признала полностью.

Обвинительный акт с соглашением о признании виновности направлен в Соломенский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Сейчас женщина уже не преподает в КПИ. Ее уволили.

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