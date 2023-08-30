Колишню викладачку одного із столичних вишів судитимуть. Вона виправдовувала окупантів перед студентами.

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"Випереджаючий удар"

Правоохоронці встановили, що у березні 2023 року 62-річна доцентка кафедри одного зі столичних університетів під час проведення навчального заняття в режимі відеозв’язку висловила студентам своє бачення подій в Україні.

За даними "Української правди" мовиться про Київських політехнічний університет імені Сікорського.

Цікаво, що викладачка народилась в Білорусі. Вона звинувачувала Володимира Зеленського у тому, що він не підписує Мінських угод. На її думку, саме це стало причиною війни, а напад країни-агресорки на Україну назвала "випереджаючим ударом".

При цьому вона повторила традиційну тезу російської пропаганди про те, що українські військові "9 років бомбили Донбас". Крім цього, жінка заперечувала тимчасову окупацію території Донецької області.

Зазначимо, що свою вину вона визнала повністю.

Обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості скеровано до Солом’янського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Зараз жінка вже не викладає у КПІ. Її звільнили.

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