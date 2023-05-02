На базе в пустыне в Китае был замечен большой военный дирижабль: спутниковые снимки

Спутник зафиксировал в Китае большой военный дирижабль. Также на фото можно увидеть большой ангар для дирижаблей.

На северо-западе Китая спутник зафиксировал большой военный дирижабль. Журналисты обратились к Минобороны КНР, но пока не получили ответа.

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Что видно на спутниковых фото

Американская компания BlackSky сделала фото еще в ноябре 2022 года – за три месяца до инцидента с китайским шаром-шпионом над США.



Фото дирижабля / BlackSky

На спутниковых фото виднеется дирижабль длиной около 30 метров – он стоит на взлетно-посадочной полосе военного комплекса в пустыне. Эксперты в аэрокосмической отрасли рассмотрели на фото большой ангар для дирижаблей. Они уверены, что это может свидетельствовать о "значительном прогрессе" в китайской программе создания дирижаблей.

Аналитик Эли Гейс, изучавший китайскую программу создания дирижаблей, отметил, что предыдущие такие аппараты разрабатывали только исследовательские институты и университеты страны. Поэтому появление дирижабля на китайском военном объекте может означать, что силы КНР переходят на другие технологии. При этом вряд ли дирижабль по фото является "звездой" нового проекта.

Площадь ангарного комплекса увеличивается

Армия КНР выстроила ангар длиной 275 метров еще в 2013 году. Согласно данным CNN, на протяжении многих лет там не наблюдалось никакой активности.



Военный ангар в пустыне Китая / BlackSky

Исполнительный директор Оклахомского аэрокосмического института Джейми Джейкобс не считает, что ангар строили именно для дирижабля на спутниковом снимке. Он убежден, что ангар изначально предназначен для большего летательного аппарата. Дирижабль со снимка может быть испытательным или дополнительным проектом.

Также спутниковые фото свидетельствуют, что на объекте продолжается строительство, а площадь ангарного комплекса увеличивается. Пока в Китае это никак не комментируют.