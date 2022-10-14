В Кличко сообщили, что ко Дню защитников киевляне и переселенцы получат помощь: кто и сколько

По распоряжению Киевского городского головы Виталия Кличко ко Дню защитников и защитниц киевляне определенных категорий и переселенцы получат адресную материальную помощь.

Об этом сообщает Департамент социальной политики КГГА.

Размер пособия будет составлять от 900 до 1 500 гривен, в зависимости от категории. Претендовать на эту выплату, предусмотренную программой "Забота", могут киевляне и внутренне перемещенные лица, зарегистрированные и фактически проживающие в Киеве.

Помощь в размере 1 500 гривен получат:

члены семей участников АТО, погибших (пропавших без вести), умерли в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в антитеррористической операции;

члены семей участников Революции Достоинства, а также членам семей лиц, которым посмертно присвоено звание Героя Украины за гражданское мужество и патриотизм, проявленные во время Революции Достоинства;

члены семей добровольных участников АТО, в том числе волонтеров, погибших (пропавших без вести) или умерших в результате ранения, контузии, увечья или заболеваний, полученных при участии в АТО;

члены семей погибших (умерших) бойцов-добровольцев, участвовавших в защите территориальной целостности и государственного суверенитета на востоке Украины.

В размере 1100 гривен:

киевляне, которые включены в перечень лиц, получивших тяжкие телесные повреждения и обратившихся за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 года по 30 апреля 2014 года.

В размере 1 000 гривен:

участники АТО, которые были непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения;

бойцы-добровольцы, защищавшие государственный суверенитет на востоке Украины;

киевляне, получившие во время Революции Достоинства телесные повреждения средней тяжести.

В размере 900 гривен:

участники Революции Достоинства, которые получили легкие телесные повреждения и обратились за медицинской помощью с 21 ноября 2013 года по 30 апреля 2014 года.

Лица, относящиеся одновременно к нескольким категориям, получат одну выплату в большем размере. Лицам, которые находятся на полном государственном содержании, материальная помощь не выплачивается.