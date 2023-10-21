Глава КМВА Сергей Попко рассказал, что вокруг Киева построена многоуровневая система противовоздушной обороны. Она состоит из разных видов вооружений.

Смотрите также Победа Украины, ядерные удары или холодная война: в ЕС назвали 4 возможных сценария будущего

Эффективность систематически повышают

ПВО столицы состоит из мобильных огневых групп, зенитно-ракетных комплексов разной дальности. На вооружении мобильных групп стоят: ЗРК – "Оса", "Avenger"; ПЗРК – "Piorun", "Игла", "Стрела", "Stinger", "Martlet", RBS -70; ЗСАУ "Gepard", ВСУ "Шилка", ЗУ-23.

Также в силах противовоздушной обороны есть ЗРК С-300, "Бук", С-125, "NASAMS", "IRIS-T", "Crotale", "Patriot".

Мы систематически и спланированно повышаем эффективность ПВО Киева. В частности, увеличиваем количество мобильных огневых групп, защищающих небо в составе сил ПВО. Также ведется работа по усовершенствованию их технической оснастки,

– отметил Попко.

В то же время, начальник КМВА отметил, что ни одна противовоздушная оборона не гарантирует всегда 100% безопасности. Он подчеркнул, что люди тоже должны быть ответственными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги, которые раздаются тогда, когда есть угроза.

Украина получит ПВО от Германии зимой