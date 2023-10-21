Глава КМВА Сергей Попко рассказал, что вокруг Киева построена многоуровневая система противовоздушной обороны. Она состоит из разных видов вооружений.
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Эффективность систематически повышают
ПВО столицы состоит из мобильных огневых групп, зенитно-ракетных комплексов разной дальности. На вооружении мобильных групп стоят: ЗРК – "Оса", "Avenger"; ПЗРК – "Piorun", "Игла", "Стрела", "Stinger", "Martlet", RBS -70; ЗСАУ "Gepard", ВСУ "Шилка", ЗУ-23.
Также в силах противовоздушной обороны есть ЗРК С-300, "Бук", С-125, "NASAMS", "IRIS-T", "Crotale", "Patriot".
Мы систематически и спланированно повышаем эффективность ПВО Киева. В частности, увеличиваем количество мобильных огневых групп, защищающих небо в составе сил ПВО. Также ведется работа по усовершенствованию их технической оснастки,
– отметил Попко.
В то же время, начальник КМВА отметил, что ни одна противовоздушная оборона не гарантирует всегда 100% безопасности. Он подчеркнул, что люди тоже должны быть ответственными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги, которые раздаются тогда, когда есть угроза.
Украина получит ПВО от Германии зимой
- В Германии дали обещание в дальнейшем поставлять вооружение Украине. Известно, что Берлин уже занимается подготовкой зимнего пакета военной помощи. Во время своего выступления в Бундестаге канцлер Олаф Шольц пролил свет того, чего ожидать Украине. По его словам, основой этого пакета помощи станут именно средства противовоздушной обороны, необходимые для защиты от российских атак.
- В то же время в анонсированный пакет будет входить "все, что необходимо для противовоздушной обороны".
- Обратите внимание, что немецкое Министерство обороны ранее заявляло, что планирует предоставить нашей стране дополнительную установку ЗРК Patriot, а также новые системы IRIS-T, новые зенитные установки Gepard и боеприпасы.