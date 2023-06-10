Все взрослые в результате аварии погибли. А недавно президент страны сообщил, что спасатели нашли четырех детей, считавшихся без вести пропавшими.

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Более месяца дети выживали в джунглях

Самолет Cessna 206 направлялся из Араракуара в Сан-Хосе-дель-Гуавиар. Авиакатастрофа произошла из-за неисправности двигателя, судно нашли через 370 часов поисков.

На борту обнаружили тело пилота, однако шестерых пассажиров (включая найденных детей) не было ни в салоне самолета, ни поблизости. Позже нашли еще два тела – это был второй пилот и взрослый пассажир – мать детей.

Дети скрылись с места аварии и направились в тропический лес, чтобы найти помощь. Малыши в течение 40 дней выживал в опасных джунглях Амазонки среди насекомых, змей и хищников.

Когда спасатели нашли детей, то обнаружили, что они обезвожены и пострадали от укусов насекомых. Сейчас врачи и психологи оказывают обессиленным пострадавшим, сумевшим выжить в сверхсложных условиях в течение столь длительного времени, всю необходимую помощь.

Дети 40 дней выживали в Джунглях / Фото BBC

Акула напала на россиянина в Египте

В курортном городе Хургада в Египте акула напала на россиянина, когда он был в воде. Российские пропагандисты рассказали, что по предварительным данным мужчина плавал вместе с девушкой в Красном море, как вдруг к нему подплыла акула. Женщине удалось спастись от этого инцидента, россиянин погиб.

Нападение акулы на человека зафиксировали очевидцы и опубликовали в сети.

В полиции Египта сообщили, что погибшим оказался 23-летний Владимир Попов из Архангельской области России. Предварительно семья парня купила квартиру и уже несколько месяцев проживает в комплексе British Resort в Хургаде.