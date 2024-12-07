Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Артема Семенихина.

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Тревогу в Конотопе объявили после взрывов

Как сообщает Семенихин, первый взрыв в Конотопе прогремел около 6:17. Сразу после этого местные слышали еще один.

Опасность! Тревогу дали после взрыва! Это баллистика!

– предупредил городской голова.

Артем Семенихин отметил, что все детали позже, призвав граждан к тишине.

Мониторы незадолго до взрыва писали о баллистической ракете на Миргород, которая все же полетела дальше – на город Конотоп. Сразу после взрывов там заявили об отбое по баллистике. Однако официально, то есть по данным Воздушных Сил, угроза сохранялась до 6:42.

В 6:44 в Сумской ОГА сообщили, что враг нанес ракетный удар по инфраструктуре Конотопской общины. На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются.

"Берегите себя и родных, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – написали там.

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Что известно о вечерних атаках на Украину

Заметим, днем ранее враг трижды атаковал город Запорожье КАБами. В результате атаки погибли по меньшей мере 10 человек. Еще более 20 человек получили ранения, среди них дети. Известно, что первый прилет был по жилому району города. Второй – по открытому участку территории Запорожского района.

Как рассказывают свидетели трагедии, люди сгорали в машинах заживо. Среди пострадавших – много с серьезными травмами и даже оторванными конечностями.

Также враг нанес авиационный удар по городу Кривой Рог. Вероятно, россияне атаковали баллистической ракетой "Искандер-М".

Оккупанты попали в гражданское админздание в жилом квартале. Также повреждены шесть многоквартирных домов, пять частных домов, автомобили. Есть двое погибших, еще 19 человек ранены.