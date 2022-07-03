В Краматорске Донецкой области прогремели мощные взрывы

В Краматорске Донецкой области 3 июля прогремели мощные взрывы.

Тревогу в Донецкой области объявили в 11:08, а отбой был в 11:34. Однако пока неизвестно, взрывы раздавались в этот промежуток времени или после. Официальных комментариев власти пока нет.

Ранее Россияне нанесли ракетный удар в Краматорском районе

Обстрел Краматорска

Накануне, 2 июля, россияне обстреляли Краматорск. Они выпустили 2 снаряда РСЗО "Смерч", которые не разорвались. На месте работали взрывотехники. В городском совете Краматорска отмечали, что обошлось без жертв.

Оккупанты активизировались в направлении Краматорска

В Генштабе ВСУ еще 1 июля сообщалось, что на Краматорском направлении оккупанты активизировали боевые действия.

В то же время 3 июля отметили, что основные силы оккупанты бросают, чтобы закрепиться в районе Лисичанска и Верхнекаменки. Кстати, они наступали возле Белогоровки, но успеха не имели.

На Бахмутском направлении россияне обстреливали районы Новолуганского и Майского, нанесли авиаудар возле Покровского. Они пытаются наступать возле Спорного.

Смотрите больше – Лисичанск страдает от авиаударов: видео