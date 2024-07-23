В Краснодарском крае России прилетело в порт "Кавказ" и железнодорожный паром

Россияне заявили об атаке БпЛА на порт "Кавказ" в Краснодарском крае. В сети пишут, что под ударом также оказался паром.

Сначала о прилете в порт "Кавказ" сообщило издание "Крымский ветер". Впоследствии атаку подтвердил и глава Кубани.

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Что известно об атаке на порт "Кавказ"

Об атаке на порт стало известно утром 23 июля. Местные жители сообщили о пожаре. Также писали, что в сторону порта выехало много автомобилей скорой помощи и пожарные.



Скриншот из российского паблика

Интересно, что сообщение о прилете в порт в российских пабликах активно удаляли. Впоследствии прилет по порту подтвердил и глава Кубани Вениамин Кондратьев, заявив, что "Кавказ" атаковали украинские БПЛА. Также, по его словам, якобы есть пострадавшие и погибший.

Этим утром беспилотниками было атаковано паромное судно в порту "Кавказ". Сейчас на месте работают экстренные службы. Возгорание локальное, угрозы распространения огня нет. К сожалению, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший,

– заявил он.

Других подробностей об этой атаке пока нет. Украинская сторона пока не комментировала ситуацию.