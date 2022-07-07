Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Глава области отметил, что подтверждение фактов расстрелов сейчас ищут, однако сообщения о терроре в Кременной поступают все чаще.
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Мужчинам раздают повестки
Сергей Гайдай рассказал, что россияне преследуют в городе не только людей с проукраинской позицией, но и тех, кто отказывается сотрудничать с оккупационными властями.
Глава ОВА отметил, что местные коллаборанты хорошо знают у кого из жителей города проукраинская позиция, поэтому фактически чуть ли не за руку приводят оккупантов в их дома.
Всем известно, что россияне преследуют местных жителей с проукраинской позицией или тех, кто просто отказывается сотрудничать с оккупантами. В Кременной террор достиг такого уровня, что людей расстреливают прямо на улице. Помогают в этом местные коллаборанты, сдающие население с проукраинской позицией, указывающие точные адреса,
– рассказал Гайдай.
Также глава ОВА отметил, что оккупанты заставляют местных жителей выходить работать. Обычно жителям города угрожают. В то же время мужчины, которые согласились идти на работу, в основном вместо денег получают повестки на войну против Украины.
Жителей Лисичанска и Северодонецка также пытаются привлечь к войне
Ранее Сергей Гайдай сообщал о том, что российские оккупанты пытаются мобилизовывать мирных жителей Лисичанска и Северодонецка. Однако они это делают хитрым способом. Сначала они предлагают работу, а затем вместо денег дают людям повестки.
Гайдай подчеркнул, что воевать на равных условиях российские оккупанты не хотят, поэтому пытаются вовлечь мирных жителей.
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