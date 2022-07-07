Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Очільник області зазначив, що підтвердження фактів розстрілів зараз шукають, однак повідомлення про терор в Кремінній надходять усе частіше.

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Чоловікам роздають повістки

Сергій Гайдай зазначив, що росіяни переслідують у місті не лише людей з проукраїнською позицією, але і тих, хто відмовляється співпрацювати з окупаційною "владою".

Місцеві колаборанти добре знають, у кого з мешканців міста проукраїнська позиція, тому фактично ледь не за руку приводять окупантів до їхніх будинків.

Усім відомо, що росіяни переслідують місцевих жителів з проукраїнською позицією, або тих, хто просто відмовляється співпрацювати з окупантами. У Кремінній терор досяг такого рівня, що людей розстрілюють прямо на вулиці. Допомагають у цьому місцеві колаборанти, які здають населення з проукраїнською позицією, вказують точні адреси,

– розповів Гайдай.

Також очільник ОВА зазначив, що окупанти змушують місцевих мешканців виходити працювати. Зазвичай мешканцям міста погрожують. Водночас чоловіки, які погодилися іти працювати, здебільшого замість грошей отримують повістки на війну проти України.

Мешканців Лисичанська та Сєвєродонецька також намагаються залучити до війни

Раніше Сергій Гайдай повідомляв про те, що російські окупанти намагаються мобілізовувати мирних мешканців Лисичанська та Сєвєродонецька. Однак вони це роблять у хитрий спосіб. Спершу вони пропонують роботу, а потім замість грошей дають людям повістки.

Гайдай наголосив, що воювати на рівних умовах російські окупанти не хочуть, тому намагаються втягнути мирних мешканців.

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