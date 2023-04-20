Британская разведка сообщает, что это было одно из первых упоминаний о существовании "Днепровской группы войск" (ДГВ). Россия использует термин "группа сил" в специфическом ключе, указывая на большое, организованное по заданию оперативное формирование.

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О чем свидетельствует создание новой группировки

В начале вторжения российские войска были организованы в группы сил, каждая из которых была присоединена к своим военным округам в России, например Западная и Центральная группы войск.

Существование новой "ДГВ" свидетельствует о том, что начальная организация сил эволюционировала, вероятно, из-за значительных потерь.

Миссия этой группировки, по предположениям разведки Британии, предположительно будет заключаться в защите южного сектора оккупированной зоны, а особенно юго-западного фланга, который в настоящее время обозначен рекой Днепр.

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