Британська розвідка повідомляє, що це була одна з перших згадок про існування "Дніпровської групи військ" (ДГВ). Росія використовує термін "група сил" у специфічному ключі, вказуючи на велике, організоване за завданням оперативне формування.
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Про що свідчить створення нового угрупування
На початку вторгнення російські війська були організовані в групи сил, кожна з яких була приєднана до своїх військових округів у Росії, наприклад, Західна та Центральна групи військ.
Існування нової "ДГВ" свідчить про те, що початкова організація сил еволюціонувала, ймовірно, через значні втрати.
Місія цього угрупування, за припущеннями розвідки Британії, ймовірно, полягатиме у захисті південного сектору окупованої зони, а особливо південно-західного флангу, який наразі позначений річкою Дніпро.
Росія атакувала Південь дронами: що відомо
- У ніч на 20 квітня на південно-східному напрямку повітряне командування "Схід" відпрацьовувало по іранських дронах-камікадзе – збити вдалося 10 з 11 "Шахідів".
- Крім того, 19 квітня окупаційні війська Росії атакували Одеську область дронами-камікадзе типу "Шахід". Росіяни влучили в об'єкт рекреаційної інфраструктури.
- Відомо, що наші воїни знищили відразу 10 "Шахідів". Всього ворог випустив 12 дронів. В оперативному командуванні "Південь" підтвердили, що в Одеській області внаслідок атаки дронів було зафіксовано влучання в об'єкт рекреаційної інфраструктури.
- Пожежу рятувальні служби оперативно ліквідували. Люди, на щастя, не постраждали.