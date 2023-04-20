Британська розвідка повідомляє, що це була одна з перших згадок про існування "Дніпровської групи військ" (ДГВ). Росія використовує термін "група сил" у специфічному ключі, вказуючи на велике, організоване за завданням оперативне формування.

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Про що свідчить створення нового угрупування

На початку вторгнення російські війська були організовані в групи сил, кожна з яких була приєднана до своїх військових округів у Росії, наприклад, Західна та Центральна групи військ.

Існування нової "ДГВ" свідчить про те, що початкова організація сил еволюціонувала, ймовірно, через значні втрати.

Місія цього угрупування, за припущеннями розвідки Британії, ймовірно, полягатиме у захисті південного сектору окупованої зони, а особливо південно-західного флангу, який наразі позначений річкою Дніпро.

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