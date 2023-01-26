По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, во время новой волны мобилизации в России работники военкоматов будут обращать особое внимание на набор в армию работников гражданской авиации. Это касается как пилотов, так и специалистов наземного обслуживания.

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Согласно замыслу руководства российского минобороны, инженеров будут привлекать к проведению ремонтных работ и расконсервации самолетов. Пилотов же будут быстро обучать управлению истребителями и штурмовиками.

Пилотов хотят использовать для полетов в один конец

Как утверждают в украинских спецслужбах, в минобороны России уже одобрили обновленный курс обучения пилотов самолетов Су-24 и Су-25, а также истребителей МиГ разных модификаций.

Если обычный курс подготовки пилотов боевой авиации может занять несколько лет, то в условиях войны против Украины на обучение таких "специалистов" хотят тратить не больше трех месяцев. При этом выполнять боевые задания мобилизованные пилоты будут исключительно на старых самолетах. По принципу: не жалко ни борт, ни экипаж.

Благодаря мобилизации пилотов гражданской авиации и их переобучению российские генералы хотят добиться существенного перелома в войне и получить преимущество в воздушном пространстве Украины хотя бы в зоне боевых действий. Понятно, что с многочисленными потерями чмобиков и самолетов в таком случае кремлевское командование просто не будет считаться. Как и тем, что восстановить количество пилотов гражданской авиации после уничтожения мобилизованных будет невозможно в течение многих лет.

Главная идея Герасимова и Шойгу по набору пилотов в армию состоит в том, что фанерные генералы хотят заменить артиллерийский огневый вал использованием фронтовой авиации. Ведь русские войска банально не способны продвигаться вперед без должной поддержки со стороны артиллерии. При этом оккупанты испытывают как колоссальный снарядный голод, так и недостаток боеспособных пушек.

Так что пилотов, которые еще год назад летали из Рязани в Тыву, хотят сделать камикадзе. Ведь каждое их "путешествие" в зону боевых действий с залетом в серую зону будет оканчиваться неизбежной смертью. Однако потребность российского войска в поддержке с воздуха выглядит для бункерного фюрера гораздо большим, чем страх терять десятки бортов в день.

Пилоты гражданской авиации России больше не нужны

Кроме того, что захватническое войско крайне нуждается в выполнении сотен вылетов штурмовиков и истребителей на линию фронта в сутки, планы мобилизовать пилотов связаны еще и с тем, что рынок гражданских перелетов в России за последний год был фактически уничтожен. Большинство стран мира прекратили сообщение со страной-агрессором, а перевозка пассажиров и грузов внутри страны сокращается с каждым днем.

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Поскольку инженеры и летчики, ранее работавшие в "Аэрофлоте", "Победе", Azur Air и других компаниях, находятся фактически в полном простое, в Москве и решили использовать их "по специальности". Потому что отправлять пилотов в пехоту слишком даже для Шойгу.

Смогут ли российские военачальники изменить ситуацию в свою пользу – вопрос очень интересный. Ведь переобучение специалистов за короткий срок не может быть качественным, а выполнение ими задач без опыта приведет только к увеличению потерь. Более того, первые же сбития мобилизованных пилотов, по оценкам украинских спецслужб, существенно снизят желание захватчиков вылетать в зону боевых действий.