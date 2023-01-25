По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, в российском правительстве приняли принципиальное решение снизить закупки медикаментов для пациентов гражданских больниц по меньшей мере на 40%. Сэкономленные средства Кремль будет использовать для финансирования существующих и новых группировок.

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В общем, тотальное изменение подхода распределения денег из российского бюджета и фонда федеральных резервов произошло еще в июне 2022-го, когда захватчики впервые столкнулись с невозможностью адекватного финансирования армии и обеспечения подразделений хотя бы на уровне прошлых лет.

Больше всего страдают в глубинке

Если говорить о сокращении расходов государства-агрессора на систему здравоохранения, первые проблемы в России начались уже через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения. Из-за разрушения систем логистики с полок аптек начали исчезать препараты иностранного производства. И хотя зарубежные фармакологические компании принципиально не вышли с российского рынка, поставки ряда лекарств в страну-агрессора так и не возобновились.

Когда российское правительство для финансирования войны было вынуждено залезть в резервы, финансисты вынужденно приняли решение об экономии на всех расходах. В медицине это сказалось на умножении на ноль программы бесплатной химиотерапии. Кроме того, Московия прекратила закупки дорогостоящих препаратов для поддержки больных ВИЧ.

Параллельно с этим из-за невозможности производить инсулиновые и обычные шприцы, а также катетеры, изделия для гемодиализа и капельницы, в министерстве здравоохранения России разрешили применение уже использованных одноразовых средств.

При этом поставки лекарств в государственные больницы по всей стране постоянно сокращались. Почти все склады начали работать на обеспечение необходимым исключительно медицинских учреждений Москвы и Санкт-Петербурга, в то время как поставки в больницы глубинки сокращались. Впрочем, впоследствии недостаток испытали и в российской столице.

Согласно обнародованным в российских пропагандистских СМИ данным, из-за экономии средств для войны государственные закупки лекарств в России за 2022 год упали всего на 8%. Однако эти цифры свидетельствуют лишь о сокращении суммарной цифры затраченных средств и не отражают реальности. На самом же деле в правительстве страны-агрессора просто заставили Минздрав пренебрегать гражданскими и в первую очередь обеспечивать нужды военных. Только по официальным данным, поставка всего необходимого для городских больниц, стационаров и клиник регионального уровня сократилась в среднем на 24%.

При этом в 2023 году должностных лиц министерства здравоохранения страны-агрессора обязали урезать расходы на государственные закупки медучреждений по меньшей мере на 40%. Впрочем, по всей вероятности, из-за отсутствия средств поддерживать расходы даже на таком уровне чиновники не смогут.

Первоочередно закупают все для военных

Расходы России на медицину в этом году не просто существенно сократятся, но и изменят свою структуру в пользу военнослужащих. Из-за нехватки личного состава кремлевское руководство хочет изменить подход к лечению своих ордынцев, чтобы они как можно скорее возвращались на войну после ранений.

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Поэтому более 60% затрат на медицину будут направлены на приобретение препаратов для лечения "трехсотых" оккупантов. Так что никакого улучшения заботы о себе от государства населению России ожидать не нужно. Тем более что Путину глубоко наплевать, есть ли в аптеках Саратова эффективные жаропонижающие препараты иностранного производства и обеспечены ли всем необходимым операционные в Тамбове. Больше всего от такого подхода бункерного фюрера и его окружения будут страдать на временно оккупированных украинских территориях. Поскольку обеспечение Донбасса и Юга Украины, Россия проводит вообще по остаточному принципу.