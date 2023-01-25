За даними джерел 24 Каналу в українських спецслужбах, у російському уряді прийняли принципове рішення зменшити закупівлі медикаментів для пацієнтів цивільних лікарень щонайменше на 40%. Зекономлені кошти Кремль використовуватиме для фінансування існуючих та створення нових угруповань.
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Загалом тотальна зміна підходу розподілу грошей з російського бюджету та фонду федеральних резервів стався ще у червні 2022-го, коли загарбники вперше зіштовхнулися з неможливістю адекватного фінансування армії та забезпечення підрозділів хоча б на рівні минулих років.
Більш за все страждають у глибинці
- Якщо говорити про скорочення витрат держави-агресорки на систему охорони здоров'я, перші проблеми у Росії почалися з вже через декілька місяців після початку повномасштабного вторгнення. Через руйнування систем логістики з полиць аптек почали зникати препарати іноземного виробництва. І хоча закордонні фармакологічні компанії принципово не вийшли з російського ринку, поставки низки ліків до країни-агресорки так і не відновилися.
- Коли ж російський уряд для фінансування війни був вимушений залізти у резерви, фінансисти вимушено прийняли рішення про економію на всіх витратах. У медицині це позначилося на помноженні на нуль програми безкоштовної хіміотерапії. Крім того, Московія припинила закупівлі дорогих препаратів для підтримки хворих на ВІЛ.
- Паралельно з цим через неможливість виготовляти виробляти інсулінові та звичайні шприци, а також катетери, вироби для гемодіалізу й крапельниці, у міністерстві охорони здоров'я Росії дозволили використання цих вживаних одноразових засобів.
- При цьому постачання ліків до державних лікарень по всій країні постійно скорочувалося. Майже всі склади почали працювати на забезпечення необхідним виключно медичних закладів Москви та Санкт-Петербурга, тоді як постачання у лікарені глибинки скорочувалося. Втім, згодом нестачу відчули й у російській столиці.
Згідно з оприлюдненими у російських пропагандистських ЗМІ даними, через економію коштів для війни державні закупівлі ліків у Росії за 2022 рік впали лише на 8%. Однак ці цифри свідчать лише про скорочення сумарної цифри витрачених коштів та геть не відображають реальності. Насправді ж в уряді країни-агресорки просто змусили МОЗ нехтувати цивільними та першочергово забезпечувати потреби військових. Лише за офіційними даними постачання всього необхідного для міських лікарень, стаціонарів та клінік регіонального рівня скоротилося у середньому на 24%.
При цьому у 2023 році посадовців міністерства охорони здоров'я країни-агресорки зобов'язали урізати витрати на державні закупівлі медзакладів щонайменше на 40%. Втім, цілком ймовірно, що через відсутність коштів підтримувати витрати навіть на такому рівні чиновники не зможуть.
Першочергово закуповують все для військових
Витрати ж Росії на медицину цього року не просто суттєво скоротяться, але й змінять свою структуру на користь військовослужбовців. Через нестачу особового складу кремлівське керівництво хоче змінити підхід до лікування своїх ординців, аби вони якомога швидше поверталися на війну після поранень.
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Через це понад 60% витрат на медицину будуть спрямовані на придбання препаратів для лікування "трьохсотих" окупантів. То ж ніякого покращення піклування про себе від держави населенню Росії очікувати не потрібно. Тим паче, що Путіну глибоко наплювати, чи є в аптеках Саратова ефективні жарознижувальні препарати іноземного виробництва та чи забезпечені всім необхідним операційні у Тамбові. А більш за все від такого підходу бункерного фюрера та його оточення страждатимуть на тимчасово окупованих українських територіях. Оскільки забезпечення Донбасу та Півдня України Росія проводить взагалі за залишковим принципом.