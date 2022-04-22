Об этом рассказал российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков в эфире 24 канала.

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По его словам, ложь уже не удивляет, что Путин раньше тоже обещал, что не будет баллотироваться в президенты. Он также обещал не лгать и не воровать.

Гудков говорит, что Путин – это патологический лжец, и весь его режим построен на лжи. "Когда-то для Ленина писали отдельные газеты, чтобы он читал не совсем правдивые новости. Это давно делают в России и для Путина, еще с 2014 года", – добавил он.

Сейчас, учитывая то, что у России нет никаких обещанных успехов в войне против Украины, становится очевидно, что теперь внутри Кремля идет борьба между разными группами за то, кого сделать крайним и назначить виновным за все провалы.

– заявил оппозиционер.

Например, сотрудники ФСБ пытаются сделать крайним Шойгу, а тот в свою очередь хочет благодаря пропагандистским сюжетам показать, что не все так плохо, что Мариуполь "взяли".

"Тут же неважно, что подумают остальные, важно – что Путин, сидя в бункере, будет уверен, что это правда. Поэтому в Мариуполе показывают кадры из совсем других городов о том, что там началась привычная жизнь", – убежден политик.

Гудков говорит, что часть российской элиты сейчас работает на формирование "общественного мнения" в бункере. Мол, Путин должен думать, что есть какие-то успехи, потому что в противном случае за неудачи кто-то должен ответить.

Кроме того, часть населения России смотрит телевизор и продолжает верить в успехи своей армии.

Ничего нового не происходит. Потому что если ты (речь идет о Шойгу – 24 канал) не можешь "отчитаться" Путину о победе, то ты можешь его обмануть с помощью пропаганды,

– уверен Гудков.

Гудков о дедлайне Путина до 9 мая, расколе элит в России и поиске виновного:



К слову, Шойгу 21 апреля отчитался перед Путиным о "взятии Мариуполя". Есть одно "но" – непокоренная оккупантами "Азовсталь" с украинскими защитниками. Поэтому глава Кремля приказал не штурмовать завод.

При этом он объяснил, что, мол, следует беречь жизни российских военных. Такая причина вызывает немалое сомнение, ведь уже более 21 тысячи оккупантов ликвидировали. Поэтому это может быть просто очередное заявление, потому что Россия не умеет соблюдать договоренности.

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