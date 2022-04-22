Про це розповів російський опозиційний політик Дмитро Гудков в ефірі 24 каналу.

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За його словами, брехня вже не дивує, Путін раніше теж обіцяв, що не буде балотуватися в президенти. Він також обіцяв не брехати та не красти.

Гудков каже, що Путін – це патологічний брехун, і весь його режим побудований на неправді. "Колись для Леніна писали окремі газети, щоб він читав не зовсім правдиві новини. Це давно роблять в Росії і для Путіна, ще з 2014 року", – додав він.

Зараз, зважаючи на те, що Росія немає ніяких обіцяних успіхів у війні проти України, стає очевидно, що тепер всередині Кремля йде боротьба між різними групами за те, кого зробити крайнім та призначити винним за всі провали,

– заявив опозиціонер.

Наприклад, співробітники ФСБ намагаються зробити крайнім Шойгу, а той своєю чергою хоче завдяки пропагандистським сюжетам показати, що не все так погано, що Маріуполь “взяли”.

"Тут же неважливо, що подумає решта, важливо, що Путін, сидячи в бункері, буде впевнений, що це правда. Тому у Маріуполі показують кадри із зовсім інших міст про те, що там почалося звичне життя", – переконаний політик.

Гудков каже, що частина російської еліти зараз працює на формування "громадської думки" в бункері. Мовляв, Путін має думати, що є якісь успіхи, бо в іншому випадку за невдачі хтось має відповісти.

Окрім того, якась частина населення Росії дивиться телевізор і продовжує вірити в успіхи своєї армії.

Нічого нового не відбувається. Бо якщо ти (йдеться про Шойгу – 24 канал) не можеш "відчитатися" Путіну про перемогу, то ти можеш його обдурити за допомогою пропаганди,

– впевнений Гудков.

Гудков про дедлайн Путіна до 9 травня, розкол еліт в Росії та пошук винного:



До слова, Шойгу 21 квітня відзвітував перед Путіним про "взяття Маріуполя". Та є одне "але" – непідкорена окупантами "Азовсталь" з українськими захисниками. Тому глава Кремля наказав не штурмувати завод.

При цьому він пояснив, що, мовляв, слід берегти життя російських військових. Така причина викликає чималий сумнів, адже вже понад 21 тисячу окупантів ліквідували. Тож це може бути просто чергова заява, бо Росія не вміє дотримуватися домовленостей.

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