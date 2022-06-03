Соответствующее заявление 2 июня сделала Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова. Речь идет о решении президента Турции начать "очистку от террористических элементов" 30-километровой зоны в Сирии – у границы с Турцией.

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Предостерегла об "эскалации напряженности"

Представительница МИД сказала, что для начала таких спецопераций нужно согласие властей страны. То есть представитель России считает недопустимым ввод войск на территорию независимого государства.

Подобный шаг, при отсутствии согласия законного правительства Сирийской Арабской Республики, был бы прямым нарушением суверенитета и территориальной целостности САР, спровоцировал бы дополнительную эскалацию напряженности в этой стране,

– заявила Захарова.

В то же время она сказала, что якобы "сделать пограничную зону безопасной" можно размещением там регулярных войск САР. Таким образом дипломат решила продемонстрировать "понимание" того, что Турция опасается за свою безопасность.

Подробнее о спецоперации Турции

Президент страны Реджеп Эрдоган заявил, что они начнут военную спецоперацию еще 23 мая. Это нужно Турции, чтобы ликвидировать формирование Рабочей партии Курдистана, которая уже многие десятки лет стремится создать свою автономию. Речь идет о желании сформировать новое государство на частях территории Сирии и Турции. Боевые столкновения там происходят с 1984 года и в них погибли более 40 тысяч человек.

Уже 1 июня стало известно, что Турция все-таки "очищает от террористов" два населенных пункта в северной части Сирии. "Мы сделаем то же самое с другими регионами – шаг за шагом", – заявил президент Турции. Сколько времени продлится эта операция – неизвестно.

Важно! Власти России поддерживают сирийский режим Башара Асада. Речь как о политической, так и военной поддержке, которые обеспечивают значительное влияние. Поэтому если регулярные войска Асада займут территории, где сейчас идет спецоперация Эрдогана, у границы Турции фактически будут сосредоточены группы войск, которые контролирует Кремль.

Подробнее – почему Турция начала военную спецоперацию: смотрите видео